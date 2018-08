Como foi o meu dia na Expo 98?

Já aconselhou vinhos a George Bush, Mário Soares, Jorge Sampaio ou Ramalho Eanes. José Peixoto foi o primeiro escanção português a servir vinho a copo, à revelia do patrão, na altura. Hoje, é o responsável por cuidar da carta de bebidas do Stairwell, em Lisboa. Se servisse um vinho a Cristiano Ronaldo, não hesita, seria um Terrantez madeirense. E justifica-se: "Já diz o ditado que as uvas Terrantez, nem as comas nem as dês, porque para vinho Deus as fez."