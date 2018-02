Pub

Visita no final do mês coincide com a saída do general Pina Monteiro do cargo de Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas.

O Comité Militar da NATO desloca-se a Lisboa entre os dias 26 e 28 deste mês, para discutir temas ligados à atividade da organização e à sua evolução nos próximos tempos.

O encontro, a nível dos representantes militares de cada país aliado junto da NATO, coincide com a saída de funções, no dia 28 e por limite de idade, do general Pina Monteiro (Exército) como Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), após quatro anos no cargo.

Segundo informação da NATO, vão estar na mesa temas como a nova estrutura de comandos da Aliança (onde se prevê criar um novo quartel-general para o Atlântico), a cibersegurança e a segurança marítima (à luz da ameaça russa) ou a preparação da próxima cimeira de alto nível da organização, em Bruxelas e em julho deste ano.

Os membros do Comité Militar presidido pelo general checo Petr Pavel estarão acompanhado pelo Comandante Supremo Aliado para a Transformação, o general francês Denis Mercier, responsável máximo pelo Centro Conjunto de Análise e Lições Aprendidas (JALLC, sigla em inglês) da Aliança, que está sedeado em Monsanto.

O Comité Militar, que vai ser recebido pelo ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e pelo CEMGFA, irá visitar também o quartel-general das forças navais de ataque e apoio da NATO (STRIKFORNATO), em Oeiras.