Ex-secretário de Estado da Administração Interna ataca a CTI2 por não o ter ouvido e por divulgar "dados falsos" sobre a falta de meios no combate aos incêndios de outubro. Comissão diz que as suas críticas são "ao sistema"

As informações de que a Proteção Civil pediu um reforço de meios ao longo do verão passado mas que "nem todos tiveram autorização superior" antes dos incêndios de outubro são "falsas", afirmou ontem o ex-secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, em conferência de imprensa.

Jorge Gomes atacou o relatório sobre os incêndios de outubro produzido pelos técnicos da segunda Comissão Técnica Independente (CTI), por não ter sido feito o "contraditório" das posições assumidas pelo tenente coronel Albino Tavares, que na altura dos fogos de outubro desempenhava as funções de primeiro comandante operacional da Proteção Civil em regime de substituição. E acusou Albino Tavares de ter transmitido "informações falsas" sobre a falta de meios aos elementos da comissão. Contactado pelo DN, o tenente coronel Albino Tavares, atual assessor do presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), escusou-se a fazer comentários.

Mas o professor Paulo Fernandes, membro da CTI, investigador no departamento de Ciências Florestais da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), respondeu às acusações do ex-governante, garantindo que "a Comissão não tinha de ouvir governantes". Esclareceu ainda que "a Comissão só pediu para ouvir pessoas com responsabilidades diretas operacionais, como foi o caso do tenente coronel Albino Tavares e de muitos comandantes".

Mas o ex-secretário de Estado sublinhou que tinha de ser ouvido nesta matéria. "Não me estou a defender a mim, porque, para me defender, tenho os meios próprios. Mas o Governo não foi ouvido neste contraditório. Esta foi uma decisão minha, porque fui eu quem fiz os despachos", afirmou Jorge Gomes.

Paulo Fernandes estranha os ataques feitos pelo ex-governante. "Aquando da primeira comissão não me lembro de ninguém nos criticar por não termos ouvido governantes. Creio que é descabido esse pedido".

Jorge Gomes recusou sobretudo a informação avançada por Albino Tavares aos técnicos de que não tenham sido dados meios quando estes foram pedidos pela ANPC. "O Estado e o Governo jamais retiram meios quando são necessários. Nada do que aconteceu foi por falta de meios, tudo o que aconteceu foi porque não havia forma de conter a dimensão [dos fogos]. Arderam dez mil campos de futebol numa hora, era essa a progressão do incêndio e não há meios aéreos e humanos, não há recursos nenhuns que consigam suster incêndios desses", sustentou o ex-secretário de Estado.

Paulo Fernandes lembra que no relatório a Comissão "reconhece a dimensão" destes fogos. "Mas o que conta nestas situações é o ataque inicial e a vigilância para haver menos ignições. E aí houve falhas".

Quanto ao ponto mais melindroso, "se houve ou não reforço de meios, esse foi respondido pela Proteção Civil, que é quem é reforçada ou não com meios". O professor universitário e membro da CIT garante que "as críticas do relatório não são para a ANPC nem para este ou aquele Governo . É o funcionamento global do sistema que está em causa e tem de ser mudado. É um problema estrutural, não tem a ver com quem lá está mas com a doutrina que está instalada".

A Comissão que analisou os grandes incêndios de 2017 entregou na terça-feira, no parlamento, o relatório dos fogos de outubro, que afetaram nove distritos das regiões Centro e Norte. O documento, que atualiza para 48 o número de mortos nesse mês, concluiu que falhou a capacidade de "previsão e programação" para "minimizar a extensão" do fogo na região Centro (onde ocorreram as mortes), perante as previsões de temperaturas elevadas e vento. A junção de vários fatores meteorológicos levou a "uma média de 10 mil hectares ardidos por hora entre as 16.00 do dia 15 de outubro e as 05.00 do dia 16".