Pub

O país tem-se esforçado para melhorar as investigações sobre este tipo de caso, mas ainda existe alguma falta de adaptação dos planos preventivos às instituições públicas

A Comissão Europeia (CE) critica as medidas de prevenção da corrupção instituídos em Portugal, lamentando que não tenham sido adaptados a cada organização nem sejam monitorizados, num relatório divulgado no âmbito pacote de inverno do semestre europeu.

Embora reconheça que Portugal continua a esforçar-se para melhorar as investigações sobre casos de corrupção, lembrando mesmo que existem vários casos em julgamento, Bruxelas refere a falta de adaptação às características de cada organização nos planos de prevenção de corrupção instituídos nas instituições públicas.

Além disso, refere, estes planos preventivos também não são monitorizados para perceber a sua eficácia.

Ainda assim, a Comissão Europeia admite que há alguns esforços do Conselho de Prevenção da Corrupção e que alguns ministérios tentam melhorar a cultura de integridade nas instituições públicas.

Além disso, a Procuradoria-Geral da República também está a aumentar a cooperação com organismos de auditoria e controlo, diz Bruxelas.

Para a Comissão Europeia, a corrupção é "uma área de preocupação" em Portugal, tanto pela perceção que os empresários têm como pelo facto de as reformas serem lentas.

Uma análise do Eurobarómetro em 2017 mostrava que 58% das empresas representativas em Portugal considera a corrupção um problema, percentagem que fica bastante acima da média da União Europeia, que se fica pelos 37% Facebook

Twitter

Também as 'cunhas' e o favorecimento de parentes em detrimento de pessoas mais qualificadas são considerados problemáticos por 55% das empresas, sendo que a média da União Europeia é de 40%.