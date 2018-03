Pub

Seguiam 74 pessoas a bordo. Não há feridos a registar

Um comboio intercidades que fazia a ligação de Guarda para Lisboa com 74 pessoas a bordo descarrilou hoje em Mortágua, não havendo para já feridos a registar, segundo informação da proteção civil e da empresa CP.

O descarrilamento aconteceu pelas 08:40 (hora de Lisboa) à entrada do túnel do Coval, em Mortágua, já depois da paragem em Santa Comba Dão, segundo as mesmas fontes.

O descarrilamento foi da locomotiva e das duas primeiras carruagens. Os passageiros já estão a ser retirados do comboio, estando a CP a avaliar como será feito o transporte para Lisboa.

A linha da Beira Alta está cortada e não há previsões de quando voltará a estar operacional.

De momento está a ser enviado para o local um comboio-socorro para "fazer o encarrilamento do comboio" descarrilado, disse à Lusa fonte oficial da Infraestruturas de Portugal.

Depois disso, terá ainda de se proceder a reparações de "eventuais danos na linha", antes de esta voltar a estar completamente operacional.

Quanto ao que provocou o descarrilamento, a CP indicou que o comboio "embateu numa barreira na linha".

Já fonte da proteção civil apontou que terá sido provocado por "queda de detritos na via".

Notícia atualizada às 12.00. Corrigido número de passageiros, segundo novos dados da CP

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.