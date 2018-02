General Denis Mercier (à esquerda na foto) cumprimenta o Presidente da República na cerimónia do 15º aniversário do Centro de Análise Conjunta e Lições Aprendidas (JALLC) da NATO, em Lisboa, realizada a 20 de setembro de 2017

O comandante supremo aliado da NATO para a Transformação (SACT, sigla em inglês) decidiu receber o Comité Militar da NATO em Lisboa e não em Norfolk, sede desse Comando Aliado estratégico da Aliança (ACT). A opção traduz a importância que o general francês Denis Mercier dá ao Centro de Análise Conjunta e Lições Aprendidas (JALLC) na evolução dos processos de treino e de combate dos 29 aliados, bem como a convicção de que os contingentes nacionais podem melhorar a partilha das respetivas lições aprendidas nos teatros de operações.

O JALLC é conhecido na NATO?

Sim e fazemos o nosso melhor para lhe dar maiores responsabilidades. A NATO tem desenvolvido sempre um processo robusto de lições aprendidas, que identificamos nos exercícios operacionais. Depois tentamos aprender e melhorar. O objetivo é recentrar as lições aprendidas para apoiar tudo o que fazemos em exercícios e operações. É uma tarefa dada neste ano ao JALLC, que está a reorganizar-se para usar ferramentas do século XXI - análise de dados, informação artificial - e melhorar. Ao nível da inteligência artificial, temos muitas bases de dados sobre as lições identificadas e o objetivo é construir um portal único com acesso a todos os bancos de dados, coordenando-os com os de outras organizações, como a UE, ou de outros países. A visibilidade do JALLC tem sido boa mas agora está realmente a melhorar e será muito importante no futuro. Estou muito satisfeito por organizar esta visita do Comité Militar a Lisboa, para explicar a todos os países membros o que o JALLC está a fazer e como irá aperfeiçoar a forma como operamos no futuro.

A NATO está a mudar e o ACT é essencial nesse processo. O que vai dizer ao Comité Militar (CM)?

A primeira coisa é continuar a conversar sobre o que é uma gigantesca adaptação da NATO, que resulta do facto de terem mudado os pressupostos estratégicos em que assenta o Conceito Estratégico aprovado em 2010. Por exemplo, o de a Rússia ser um parceiro quando tem violado leis internacionais; as primaveras árabes... Temos de adaptar a estrutura comum para enfrentar a complexidade do ambiente atual. Mas sabemos que os pressupostos continuam a mudar e é papel do ACT antecipar permanentemente o que serão essas evoluções. O CM irá discutir questões estratégicas que poderão condicionar futuros documentos e estratégias, a estrutura da forças para cenários futuros e quais as contribuições militares para esses cenários, a inovação...

Com novas tecnologias, serão precisas forças mais pequenas?

Precisamos de forças flexíveis. O que caracteriza o futuro é a complexidade, a enorme interligação das ameaças. Temos a interação de atores, Estados ou não estatais, que atuam de forma diferente de acordo com a situação geográfica. Temos diferentes cenários que podemos antecipar, como maior concentração em ambientes urbanos... Parte dessa complexidade são as novas tecnologias e estou a pensar na inteligência artificial, em sistemas autónomos de inteligência artificial. Uma questão central é compreender o que será e qual será essa evolução. A segunda é entender como isso poderá ser usado por potenciais adversários (mesmo não estatais) e como isso pode ameaçar a superioridade da NATO. Terceiro, como podemos nós usar essas tecnologias para melhorar a capacidade de resposta do nosso processo de decisão. Em torno disto há inúmeras questões, como a da interoperabilidade. Não falo só no plano técnico, mas também político. Se desenvolvermos mais sistemas autónomos, todos os países terão acesso ao mesmo grau de autonomia? É urgente falar sobre esses assuntos, definir de forma concreta onde se investe o dinheiro, que grau de autonomia iremos dar a que sistemas...

Fala de interoperabilidade quando a Turquia está a comprar sistemas de mísseis à Rússia...

Por isso é muito importante trabalharmos juntos. Temos o processo de planeamento de defesa da NATO, onde as nações desenvolvem de forma coerente os seus sistemas de forças. E precisamos de estar seguros de que serão capazes de integrar essas capacidades nas redes da NATO. Isso exige um grau de segurança que os sistemas russos não têm. Não estou a mencionar um país, estou a dizer que é importante - é um aspeto político - estarmos seguros de que conseguimos integrar os nossos sistemas nas redes classificadas da NATO. É essencial.

Há um novo comando para o Atlântico. Para quê? Será conjunto ou naval? Será muito caro?

Não. O que estamos a fazer é operar e analisar. As operações incluem um comando mais ligeiro e estamos a trabalhar de forma conjunta no ACT. Quais as funções que estamos a perder se tivermos uma crise que se desenvolva rapidamente para um potencial conflito? O objetivo da NATO é ter bom conhecimento da área, capacidade de dissuasão, reagir depressa para reduzir a intensidade de uma crise. Temos funções que identificámos como tendo de ser mais bem implementadas: cyber, logística... Por isso, uma das recomendações é implementar o que chamamos Comando Conjunto de Retaguarda para Apoio Logístico às Operações.

Que ficará na Alemanha...

A Alemanha ofereceu-se para desenvolver esses trabalhos... não será um regresso à Guerra Fria, não é para ter tudo implementado num grande comando da NATO. E é o mesmo para as linhas de comunicação marítima. O comando naval será responsável pelos assuntos marítimos. Mas se houver uma grande escalada para um potencial conflito, a questão-chave será a proteção do Atlântico e o reforço das forças na Europa, oriundo dos EUA. Como temos de enfrentar todos os cenários, não será um quartel-general da estrutura de comandos da NATO. Os EUA vão desenvolver esse comando. Será um quartel-general da estrutura de forças da NATO, com um pequeno elemento da estrutura de comandos (25 elementos) capaz de crescer rapidamente. É barato e estamos contentes por ser comandado por um oficial norte-americano. O nome terá de ser definido, Comando Conjunto de Forças para o Atlântico ou similar. Será conjunto, pois envolve muito mais que as linhas de comunicação marítimas. Como desembarcar forças, pois estamos a focar-nos em porta-aviões... Será conjunto e a sua localização ainda não foi decidida.

As ameaças russas são reais?

A Rússia não é um inimigo, é uma ameaça potencial porque tem violado as leis internacionais. Conside-ramos todos os cenários e em todos temos de admitir o pior, que é um grande conflito. Então o Atlântico será uma área estratégica. Por isso, o papel desse Comando Conjunto de Forças para o Atlântico.

A STRIKFORNATO terá um papel mais importante?

Sim, absolutamente. A STRIKFORNATO tem sido um quartel-general chave para integrar as forças navais dos EUA nas operações da NATO e isso reforçará o seu papel. A STRIKFORNATO permanecerá em Lisboa e se pensarmos no reforço das forças através do Atlântico, como serão integradas rapidamente na NATO, acredito que isso vai reforçar a STRIKFORNATO.

As missões da NATO são feitas por contingentes nacionais. Partilham a informação sobre as suas lições aprendidas com os outros aliados?

Sim, mas temos de nos organizar muito melhor. Cada comando é responsável por retirar lições, mas o que o JALLC está a fazer é organizar isso. E é um enorme processo organizar um banco de dados de forma a ser entendido por todos e para que todos tenham a mesma visão das lições identificadas, de como as reportar e partilhar com outros.

O Reino Unido é visto como o líder das forças da UE na NATO. Com o brexit, quem assumirá esse papel?

Não vejo problema com isso. A UE tem de se adaptar e com o brexit haverá um acordo específico com o Reino Unido. Por isso, continuar a ter um segundo comandante supremo aliado para as operações é provavelmente uma boa forma de continuar e de ajudar a desenvolver esse acordo específico.

Última questão: o general Pina Monteiro deixa nesta semana o cargo de principal chefe militar. Como foi trabalhar com ele?

É um líder correto e, sempre que falou no Comité Militar, foi muito sólido e muito ouvido pelos outros chefes militares. É realmente um bom profissional, um grande líder e tem sido para mim um prazer trabalhar com ele em muitos assuntos relacionados com o ACT e Portugal.