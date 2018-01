Pub

Um homem morreu e outras duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros numa colisão entre três veículos ocorrida hoje no Itinerário Complementar (IC) 33, perto de Santiago do Cacém (Setúbal)

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que a colisão entre os três veículos ligeiros de passageiros ocorreu perto do cruzamento de Santa Cruz, tendo o alerta sido dado às 16:02.

Segundo a mesma fonte, o óbito do homem foi declarado no local, tendo os dois feridos sido transportados para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Uma outra pessoa foi também assistida no local, de acordo com o CDOS.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Segundo fonte da GNR, a vítima mortal é um homem de 80 anos Facebook

Twitter

As operações de socorro envolveram operacionais e veículos dos bombeiros de Santiago do Cacém e de Santo André e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano, além da GNR.