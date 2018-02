Pub

Um homem de 34 anos morreu e outros quatro ficaram feridos na sequência de uma colisão entre um automóvel e um trator agrícola, ocorrida hoje no concelho de Évora

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora disse à agência Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado às 14:54, ocorreu num caminho rural entre as povoações de São Manços e de Torre de Coelheiros.

A vítima mortal do acidente era o condutor do automóvel, um homem de 34 anos, adiantou a fonte da GNR, indicando que os feridos têm idades entre os 30 e os 60 anos.

A fonte do CDOS de Évora referiu que os quatro homens feridos, um grave e três ligeiros, foram transportados para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

As operações de socorro envolveram os Bombeiros de Évora, com 12 operacionais, apoiados por cinco veículos, além da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do HESE e a GNR.