Autocarro colidiu com pesado de transporte de matérias perigosas

Pub

Autocarro da empresa Transportes Sul do Tejo colidiu com camião de transporte de matérias perigosas

Uma colisão entre um autocarro e um camião na Trafaria fez esta quinta-feira 11 feridos, dos quais um em estado grave. O acidente aconteceu na estrada nacional 377-1, que liga a Trafaria ao Monte da Caparica, em Murfacém, e as vítimas são todas passageiros do autocarro da empresa Transportes Sul do Tejo.

O camião transportava gasolina, mas não houve qualquer derrame na sequência da colisão. Dos feridos, seis recusaram transporte para o hospital, disse ao DN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, e outros quatro sofreram ferimentos sem gravidade. Foram levados, tal como o ferido grave, para o Hospital Garcia de Orta.

O alerta para o acidente foi dado pelas 9:47. Nesta altura, as operações de socorro já terminaram, mas a estrada mantém-se condicionada para limpeza e remoção dos veículos acidentados. À agência Lusa, fonte da GNR disse que a estrada foi cortada nos dois sentidos, mas foi desimpedida e a circulação restabelecida ao final da manhã.