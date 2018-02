Pub

Tabela dominada pelos privados, com a melhor pública no 32.º lugar. Entre 1204 escolas, só 481 conseguiram uma média positiva

O Colégio Minerva, no Barreiro, distrito de Setúbal, garantiu o primeiro lugar no ranking do 9.º ano - elaborado com base nos resultados dos alunos nas provas finais de Português e Matemática - superando quatro escolas do Porto, uma de Lisboa e duas de Braga nos primeiros dez lugares.

Com uma média global de 4,41 valores, este colégio marcou a diferença sobretudo pelo desempenho dos seus estudantes no Português, em que conseguiram chegar aos 4,57 valores, quase mais meio ponto do que a concorrência mais direta.

O Colégio Horizonte, do Porto, ficou com o segundo lugar da tabela geral e também com o melhor desempenho na Matemática, chegando a uma média global de 4,32 valores e aos 4,64 pontos nesta disciplina.

As escolas públicas ficaram distantes dos primeiros lugares, com a Secundária Infanta D. Maria de Coimbra, a registar o melhor desempenho entre elas (32.º lugar da tabela geral), graças a uma média de 4,01 valores.

Na rede pública, a Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos com Pré-escolar do Porto da Cruz, da Madeira, foi outro dos destaques pela positiva. Não só pelo segundo lugar entre as estatais e a 35.ª posição na tabela geral como pelo facto de ter sido o único estabelecimento não privado a intrometer-se num dos tops, ficando em quinto lugar na tabela de Português graças à média de 4,09 atingida pelos seus alunos nas provas.

Nos destaques pela negativa, a Escola Básica da Apelação, do distrito de Lisboa, ficou no último lugar da tabela global, entre 1204 estabelecimentos, com uma média de apenas 1,71 valores. Para esse registo, foi decisivo o desempenho no Português - também o mais baixo a nível nacional - com apenas dois valores de média.

A escola mais fraca nas provas de Matemática foi, no entanto, a Secundária de Vila Verde (Braga), cujos alunos tiveram uma classificação média de apenas 1,38.

Entre as dez escolas com desempenhos mais fracos a nível nacional nas provas do 9.º ano, sete ficam mesmo abaixo dos dois valores de média. E entre os piores dez desempenhos na Matemática não há um único caso em que sejam atingidos os dois valores.

Sessenta por cento na negativa

Mas o indicador mais preocupante - sobretudo considerando que este ranking elimina as segundas chamadas e as provas realizadas por alunos autopropostos, cujos resultados são geralmente mais baixos - é o facto de cerca de 60% das escolas analisadas não chegarem à média de três valores no conjunto dos resultados do Português e da Matemática. No total, entre 1204 estabelecimentos de ensino nesta lista, 723 ficam abaixo dos três valores de média e 481 acima desse patamar.

A principal "culpada" é a Matemática, já que apenas 441 estabelecimentos - pouco mais de um terço do total - conseguem chegar à positiva nesta disciplina, enquanto no Português 633 atingiram pelo menos a nota 3.

Já em relação aos desempenhos acima dos quatro valores, as posições inverteram-se, com matemática a igualar ou superar os quatro valores em 56 escolas e o Português a fazer o mesmo apenas em doze estabelecimentos de ensino.

Altos e baixos

Nas subidas e descidas na tabela, muitas escolas mostraram que um ano de escolaridade pode fazer muita diferença, galgando ou tombando dezenas ou centenas de posições. Entre as subidas mais acentuadas destaca-se a do Colégio Nova Encosta, do Porto, que num ano passou dos últimos lugares para a posição 157 do ranking de 2017, graças a uns assinaláveis 3,38 valores de média. A Escola Básica de Pereira, Montemor-o-Velho, do distrito de Coimbra, fez um percurso praticamente oposto, caindo no 962.º lugar, com 2,61 valores de média.