Madonna está a fazer obras na casa onde reside na Rua das Janelas Verdes, em Lisboa, e pediu que lhe fosse arranjado estacionamento para cerca de 15 viaturas, entre carros das obras e privados, avançou o Expresso.

O DN contactou a Câmara Municipal de Lisboa que confirmou a cedência do espaço por empréstimo às viaturas de Madonna até ao final das obras, cujo período ainda não está definido. A autarquia revelou ainda que o acordo entre a Câmara e a cantora foi feito de forma verbal, não havendo nenhum contrato escrito.

"A CML confirma que foi feito um acordo para a cedência de espaço de estacionamento nas traseiras do Palácio Pombal. O espaço agora cedido - apenas durante um período limitado enquanto decorrerem as obras nos prédios na Rua das Janelas Verdes - já foi disponibilizado a várias outras entidades, nomeadamente ao Instituto de Conservação e Restauro José Figueiredo até Dezembro de 2017. O objetivo deste acordo precário é evitar perturbações e transtornos no trânsito local, numa artéria estreita mas bastante movimentada, que a entrada e saída de veículos das obras certamente traria para a zona. Findas as obras termina este acordo e será cobrada a verba correspondente", explica fonte da CML ao DN.

Questionado sobre se a cantora já tinha expressado o desejo de continuar a arrendar o espaço uma vez concluídas as obras e de quanto seria este renda, a CML disse não poder responder ainda a tais questões.