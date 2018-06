Pub

Ao todo serão cerca de 15 as viaturas que a cantora pop está a estacionar num terreno camarário perto da Rua das Janelas Verdes, onde habita

Madonna está a fazer obras na casa onde reside na Rua das Janelas Verdes, em Lisboa, e pediu que lhe fosse arranjado estacionamento para cerca de 15 viaturas, entre carros das obras e privados, avançou o Expresso.

O jornal semanal explica que a Câmara Municipal de Lisboa começou por pedir ao Museu Nacional de Arte Antiga para que disponibilizasse à rainha da pop o espaço de estacionamento que lhes é reservado, uma vez que é perto da casa de Madonna.

O diretor do museu, António Filipe Pimentel confirmou isso mesmo ao Expresso, adiantando ainda que o pedido foi negado e que ele próprio sugeriu que fossem usadas as traseiras do Palacete Pombal para o estacionamento privado de Madonna.

"Não temos espaço para 15 lugares. Aliás, já temos dificuldades com as cargas e descargas do museu. Diríamos que não até um pedido do Papa. Sugeri as traseiras do Palacete Pombal, que ainda por cima é um espaço da câmara", disse.

A CML confirmou e compara-a ao Ministério da Cultura. "O espaço agora cedido - apenas enquanto decorrem as obras nos prédios na Rua das Janelas Verdes - já foi disponibilizado a outras entidades, nomeadamente ao Ministério da Cultura até dezembro de 2017", cita o mesmo jornal.

O DN contactou a CML que confirmou a cedência do espaço por empréstimo às viaturas de Madonna até ao final do período de obras, cujo período ainda não está definido.