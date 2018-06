Pub

O Carnide Clube, em Lisboa, lançou esta sexta-feira uma petição pública online contra a ação de despejo que foi alvo a sede social que ocupa desde 1928, numa iniciativa que conta com o apoio da Junta de Freguesia local.

"Somos uma instituição de utilidade pública com quase 100 anos e fomos surpreendidos em abril com esta tentativa de despejo para 31 de agosto, contra a qual vamos lutar com todas as forças", afirmou Tânia Estronca, presidente do Carnide Clube, em comunicado.

A responsável referiu que o principal objetivo é conseguir que a Câmara Municipal de Lisboa "faça a expropriação por interesse público do espaço".

Sob o lema "Contra o despejo, Salva o Carnide Clube", a direção acredita que é possível mobilizar a população e as autoridades na defesa de uma entidade que tem prestado "um serviço ímpar à comunidade, muito além da vertente desportiva".

"Apelamos à participação de todos na petição online. Temos 700 atletas, acabámos de ser campeões da primeira divisão sénior de basquetebol feminino e estamos a preparar as comemorações do centenário, não podemos ficar sem a nossa casa", realçou Tânia Estronca.

Segundo o documento, os órgãos sociais do Carnide Clube já foram ouvidos na terça-feira na Assembleia da República na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, tendo sensibilizado os deputados para o "grave problema com que o clube se depara, um despejo injusto que ameaça a sua sobrevivência".

Já foi também solicitada uma audiência na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação e foram efetuados diversos contactos com grupos parlamentares, membros do Governo e junto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Sentimos que todos percebem o grave problema que ameaça o Carnide Clube e acreditamos que, com a ajuda de todos, vamos vencer esta batalha e assegurar um futuro digno para a nossa instituição", disse Tânia Estronca.