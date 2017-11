Pub

Em 2030, não existirá produção de eletricidade em Portugal, a partir do carvão, garante o ministro João Matos Fernandes

O Governo comprometeu-se hoje a encerrar as duas centrais produtoras de eletricidade a carvão, em Sines e no Pego, até 2030, anunciou o ministro do Ambiente, em Bona, na Alemanha. "Em 2030, não existirá produção de eletricidade em Portugal, a partir do carvão", afirmou hoje João Matos Fernandes, à RTP.

O governante está em Bona, na Alemanha, onde decorre a conferência das Nações Unidas para as alterações climáticas, até sexta-feira.

"As centrais termoelétricas vão certamente ser encerradas em Portugal assim que tenhamos a capacidade de poder produzir energia a partir de fontes alternativas" sem sobressalto, disse o ministro do Ambiente.

João Matos Fernandes referiu-se à importância do compromisso que Portugal vai hoje assumir juntamente com outros países que também "estão na linha da frente" nesta matéria, como Canadá, reino Unido, França Holanda ou Nova Zelândia.

