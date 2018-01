Pub

Queda da catenária por volta das 12:30 cortou a via entre São Pedro e Carcavelos.

A circulação ferroviária na Linha de Cascais foi restabelecida hoje à tarde depois da queda de uma catenária ter interrompido a circulação entre São Pedro e Carcavelos, disse à Lusa fonte da CP.

De acordo com a mesma fonte, a circulação na Linha que liga Lisboa a Cascais foi retomada cerca das 13:30, depois da queda da catenária por volta das 12:30 ter cortado a via entre São Pedro e Carcavelos.

Segundo a mesma fonte, a circulação está a ser feita entre as estações de Cais do Sodré e São João do Estoril em duas vias, enquanto a partir de São João do Estoril e até Cascais é feita nos dois sentidos, mas em via única.

Tendo em conta a circulação em via única, a CP adianta que podem existir "alguns constrangimentos".