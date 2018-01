Pub

Circulação entre Ermesinde e Contumil com atraso de 10 a 15 minutos

A circulação ferroviária entre Ermesinde e Contumil, distrito do Porto, está a processar-se desde as 10:30 de hoje com atraso de 10 a 15 minutos devido a um atropelamento mortal, indicou à Lusa fonte da CP-Comboios de Portugal.

A ocorrência foi registada junto à Quinta das Freiras, freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

De acordo com a CP a circulação está a ser garantida por uma via única, ou seja os comboios circulam alternadamente, estimando-se possíveis atrasos de 10 a 15 minutos. A empresa não adiantou quando é que a circulação será normalizada.

A corporação de bombeiros da Areosa enviou para o local cinco operacionais e dois veículos, a PSP e esteve a VMER do Hospital de São João, indicou o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto.

"A origem do caso está a ser apurada pelas autoridades", indicaram as fontes.