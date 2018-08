Cinco mil novas baixas médicas por dia em 2018

A Segurança Social registou nos primeiros três meses do ano um número recorde de baixas médicas: cinco mil por dia, num total de 450 mil subsídios por doença, mais 70 mil do que no mesmo período do ano passado.

Os números são avançados esta segunda-feira pela TSF, que sublinha como desde 2001 não se registavam números parecidos (435 mil) e que nessa altura o número de trabalhadores era mais elevado. Os dados estão disponíveis no site da Segurança Social.

Fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social confirma que este aumento já foi detetado, mas que a "tendência observada acompanha o crescimento do emprego".