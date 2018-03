Pub

Estiveram envolvidas onze viaturas. Menor foi encaminhada para o hospital D. Estefânia

Cinco acidentes isolados, que envolveram onze viaturas, resultaram em ferimentos leves numa criança. Os sinistros aconteceram no interior de um dos túneis da Avenida Infante D. Henrique, em Lisboa.

De acordo com fonte da PSP, os acidentes aconteceram entre as 14h30 e as 14h50. A única vítima é uma criança, que sofreu ferimentos ligeiros, e foi encaminhada para o Hospital D. Estefânia, em Lisboa.

O piso escorregadio, devido à chuva, e uma manobra difícil numa das curvas do túnel, poderão ser as razões para os acidentes que, apesar de isolados, envolveram 11 viaturas, segundo a mesma fonte.

O trânsito está a ser desviado para a praça José Queiroz.