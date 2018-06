Pub

Mau tempo provocou inundações em Moncorvo. Durante esta sexta-feira podem surgir novamente trovoadas fortes

Uma chuva intensa, acompanhada de trovoada registou-se esta quinta-feira ao início da noite em Torre de Moncorvo, provocando inundações e deslizamento de terras, que mobilizam mais de duas dezenas de bombeiros apoiados por oito viaturas.

Uma instabilidade que pode voltar a acontecer durante esta sexta-feira, de acordo com as previsões meteorológicas que apontam para a possibilidade de aguaceiros, granizo e raios, em especial a partir do meio da tarde no interior Norte e Centro.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) houve registo de "inundações em habitações, movimentos de terras, quedas de árvores e vias obstruídas. Não se registaram vítimas, nem danos materiais. Os alertas de mau tempo chegaram às centrais de bombeiros de Torre de Moncorvo e Mogadouro (distrito de Bragança) por volta das 20.00.

Também no concelho vizinho de Mogadouro, a estrada municipal que liga a aldeia de Viduedo a Sampaio, chegou a estar encerrada ao trânsito devido aos movimentos de terra provocados pela "forte precipitação".

