Pub

Instituto Português do Mar e da Atmosfera pede a quem fez imagens que as partilhe

No passado dia 27 de fevereiro, o continente foi afetado por um fenómeno pouco frequente em território nacional: a ocorrência de chuva com congelação. A informação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que pede a quem tem registos da ocorrência que partilhe as imagens.

Este fenómeno consiste na congelação de precipitação que ocorre na forma liquidas obre estruturas que se encontram a temperaturas negativas, como telhados ou árvores, explica o organismo.

"Esta situação ocorre quando num local existe junto à superfície uma massa de ar frio (e com temperaturas abaixo de 0 °C) e sobre esse local se aproxima uma superfície frontal quente que origina precipitação, e que apresenta temperaturas mais elevadas (e acima de 0 °C) em níveis superiores", lê-se.

O IPMA pede a todos o envio de imagens deste fenómeno, incluindo a sua localização exata, através da área da comunidade IPMA em http://meteoglobal.ipma.pt/ ou através da APP do IPMA em "ENVIAR OBSERVAÇÃO".

"Esta informação será útil para uma melhor caracterização deste fenómeno, visto que a sua identificação fotográfica é a única forma de confirmar a sua ocorrência numa escala espacial fina", explica o IPMA.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.