Comissão parlamentar de Defesa aprovou regras para acesso dos deputados a documentos classificados

Os documentos classificados sobre o furto de Tancos, dados esta terça-feira pelo comandante do Exército (CEME) ao Parlamento, revelam uma autocrítica muito forte do ramo sobre o ocorrido, soube o DN.

Numa audição com a Comissão parlamentar de Defesa fechada à comunicação social, onde terá surgido muito mais seguro e bem preparado do que na anterior, há várias semanas, o general Rovisco Duarte deu explicações muito pormenorizadas e que, aparentemente, deixaram os deputados convencidos que é necessário dar-lhe tempo e espaço para implementar as reformas tornadas prioritárias com aquele furto, admitiram as fontes ouvidas sob anonimato.

O general Rovisco Duarte terá dado ainda explicações convincentes sobre o caso da caixa com explosivos não registada e devolvida pelos autores do furto de Tancos, permitindo confirmar que muitos generais sabiam há muito tempo - desde o início do século - do estado de degradação das instalações.

Terá ficado claro, segundo as fontes ouvidas sob anonimato e que se escusaram a falar da informação classificada (como reservado ou confidencial), que a degradação das condições de segurança dos paióis começou no início do século e que, por isso, muitos generais de três e quatro estrelas receberam informação sobre essa realidade, sem a corrigirem - o que vai agora custar muitos milhões de euros, reconheceram as fontes - e optando por canalizar as verbas disponíveis para outras prioridades.

O general terá mesmo reconhecido que, caso não tivesse ocorrido o furto, soluções como as agora implementadas - concentração do material de guerra, uso de instalações de outros ramos, sistema comum de registo - continuariam por aplicar.

As declarações do presidente da Comissão, Marco António Costa (PSD), no final das quase quatro horas de uma audição antecedida pela aprovação das regras de acesso a documentos classificados, deixaram implícito que vai diminuir a pressão política sobre o CEME, confirmando a informação dada por outras fontes ao DN.

Considerando "adequadas" as explicações dadas pelo CEME para justificar a classificação dos documentos relativos às investigações internas do Exército, Marco António Costa afirmou que "houve total transparência" do general Rovisco Duarte e que só ficaram por esclarecer questões do foro criminal.

Além de fazer um grande elogio ao papel "extraordinário que desempenham" as Forças Armadas, Marco António Costa destacou que a Comissão de Defesa tem "um papel fundamental" no apoio aos ramos militares e que estes "são muito mais que este episódio de Tancos".

"Às vezes, quando se fala demasiado de um tema, esquece-se naturalmente tudo o resto", reconheceu o deputado, após elencar alguns episódios que marcaram as Forças Armadas nos últimos dois anos (caso Colégio Militar, morte de recrutas dos comandos ou, por exemplo, queda de uma aeronave C-130, abertura da base do Montijo à aviação civil).

Marco António Costa (PSD) disse que o CEME "respondeu a todas as questões" não relacionadas com os processos criminais em curso sobre Tancos e deixou a garantia de que, sendo esse um caso "com contornos ainda não esclarecidos", o Parlamento "de forma alguma [vai] deixar" de fazer esforços "até que tudo seja esclarecido".

Acresce que a audição do CEME, assinalou Marco António Costa, "serviu para que o Parlamento ficasse dotado de mais informação para poder fazer o seu trabalho de futuro, no que diz respeito a algumas alterações que possam vir a ser propostas" pelos diferentes grupos parlamentares.