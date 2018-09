Incêndio em fábrica de Felgueiras dominado

Um incêndio que destruiu a fábrica Bolflex, em Caramos, no concelho de Felgueiras, no distrito do Porto, está dominado desde as 13:28, , disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto.

Segundo a mesma fonte, a fase de rescaldo deste incêndio vai demorar "várias horas", uma vez que é preciso remover todos os destroços e arrefecer o local.

As chamas não provocaram vítimas, mas "devido à libertação de gases" um dos bombeiros precisou de assistência no local, disse aos jornalistas o comandante dos Bombeiros Voluntários da Lixa, Vítor Meireles.

"A fábrica ardeu na totalidade", disse ao DN fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro do Porto (CDOS).

Foi necessário proceder a evacuação de uma habitação próxima da unidade fabril de componentes de calçado, refere a mesma fonte.

O alerta do fogo foi dado às 09:54 e às 10:30 a fábrica, situada na rua de Santa Marta, estava já "toda tomada" pelas chamas.

As causas do incêndio são ainda desconhecidas.

