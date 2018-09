Chamas consomem fábrica em São João de Ovar

A fábrica Costa e Reis, de caixas isotérmicas e frigoríficas, em São João de Ovar, está a ser consumida pelas chamas. O alerta foi dado às 16:07 e não há informação de feridos, disse ao DN fonte do Comando Nacional de Operações de Socorro de Aveiro (CDOS).

No local, estão as corporações de bombeiros de Ovar, Esmoriz, Arrifana, Santa Maria da Feira, São João da Madeira e Estarreja. Ao todo são 18 veículos e 52 operacionais que estão a combater as chamas, segundo o CDOS.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. A PSP também está no local.