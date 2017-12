Pub

Precipitação mais provável nas regiões Norte e Centro

O último dia de 2017 e o primeiro de 2018 vão contar com períodos de céu muito nublado e com chuva fraca, sobretudo no Norte e no Centro de Portugal Continental, segundo as previsões meteorológicas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje períodos de chuva ou aguaceiros até ao final da tarde e vento temporariamente forte, com agitação marítima na costa oeste.

Em todo o país o céu estará, neste último dia de 2017, geralmente muito nublado, diminuindo a nebulosidade a partir do meio da tarde, de acordo com as previsões publicadas no site do IPMA.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Para o primeiro dia do ano de 2018 preveem-se períodos de céu muito nublado, com chuva fraca no Norte e Centro de Portugal Continental.

Nos Arquipélago da Madeira e dos Açores, 2017 termina também com céu nublado e no primeiro dia do novo ano há probabilidade de ocorrência de chuva.