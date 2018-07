CEO da TAP apanha voo com atraso e pede desculpas aos passageiros com críticas à ANA

Já levava uma hora de atraso para levantar voo. Os passageiros faziam a ligação Porto Lisboa e desesperavam para chegar ao destino. Entre eles, um especial. Antonoaldo Neves, o novo presidente da TAP.

Confrontado com a situação, o brasileiro não ficou parado e deu a cara pela companhia aérea, pedindo desculpas a todos pelo não cumprimento dos horários. O CEO pegou no intercomunicador da tripulação de cabine e fez uma declaração aos companheiros de viagem. O vídeo foi filmado por um passageiro e divulgado pelo Correio da Manhã.

"Começo por pedir desculpas, estão muito difíceis os voos em Lisboa... Nós tentamos fazer o possível para recuperar, mas está difícil. Nós trabalhamos duro, mas infelizmente, não está na responsabilidade da TAP", começou por dizer o executivo que culpa a ANA - Aeroportos de Portugal, empresa que gere os aeroportos, de falta de investimento.

"Eu vim no voo das 10:00 que só está a sair às 11:00. Há uma restrição enorme no tráfego aéreo no aeroporto de Lisboa e os voos já saem sempre com 30, 40, 50 minutos de atraso. É um desconforto enorme para todos vocês e peço desculpa pelo atraso. Sem investimento no Aeroporto de Lisboa e no controlo de tráfego aéreo, a operação em Lisboa não vai melhorar", identificou.

Por isso, aproveitou o comunicado para fazer um apelo à sociedade civil. "O máximo que podemos fazer é juntar forças com a sociedade ara tentar melhorar as infraestruturas do aeroporto e as condições de controlo de tráfego aéreo, que está totalmente congestionado por falta de investimentos".

O momento foi captado por um dos passageiros que seguia no voo.

O presidente da TAP repetiu a mensagem também em inglês.

O DN contactou a transportadora aérea portuguesa que confirmou o incidente, escusando-se a fazer mais comentários sobre a situação.