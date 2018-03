Pub

Não há registo de vítimas.

Um centro de dia em Nogueira do Cravo, Oliveira de Azeméis, foi evacuado hoje de manhã, devido a um incêndio que deflagrou no edifício, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

O alerta para a ocorrência foi dado cerca das 09:48.

"O incêndio deflagrou no telhado do edifício. Os funcionários e utentes estão no exterior das instalações", disse à Lusa a mesma fonte, adiantando que não haver registo de vítimas.

Segundo a página da internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil, foram mobilizados para o local dez elementos e quatro viaturas dos Bombeiros de Fajões.