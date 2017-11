Pub

Presidente da República parece dar como certo que o ministro das Finanças é candidato à presidência do Eurogrupo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje que o ministro das Finanças, Mário Centeno, "é um grande nome" e "uma candidatura forte" à presidência do Eurogrupo, mas aconselhou a baixar expectativas para evitar desilusões.

Há uma semana, numa cimeira europeia em Gotemburgo, na Suécia, o primeiro-ministro, António Costa, manteve a incógnita em torno da eventual candidatura do ministro das Finanças à presidência do Eurogrupo, afirmando que a decisão pode ser tomada até 30 de novembro e será tomada "no momento próprio".

Hoje, em declarações aos jornalistas no bairro da Cova da Moura, na Amadora, Marcelo Rebelo de Sousa pareceu dar como certo que Mário Centeno será candidato, considerando que "é um grande nome" e que "a candidatura é, de facto, é uma candidatura forte".

"Agora, qual será o resultado, vamos ver. Vamos ver. Eu não gosto de elevar expectativas. Eu tenho uma posição na vida que é baixar expectativas. E, depois, se corre bem, grande alegria", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa insistiu na ideia de que "quem eleva muito as expectativas, depois tem desilusões", acrescentando: "Devemos dispensar desilusões. A vida já é tão complicada que não vale a pena elevar muito as expectativas".

Há uma semana, o primeiro-ministro disse que não valia a pena estar "a fazer especulações sobre uma candidatura que ainda não existe" e que quando existisse esta seria apresentada. "Vamos ver. Neste momento, o prazo de candidaturas abriu hoje, temos até dia 30 para tomar uma decisão. Cada coisa no seu devido momento. Há várias possibilidades sobre o futuro do Eurogrupo, sobre o futuro da sua presidência, e portanto tomaremos a decisão no momento próprio", afirmou António Costa.