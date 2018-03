Pub

Sem surpresas, o eurodeputado centrista volta a protagonizar a lista do CDS para as eleições europeias. O anúncio será feito por Assunção Cristas, no 27º congresso que se está a realizar em Lamego

Eurodeputado desde 2009, João Nuno Lacerda Teixeira de Melo - conhecido por Nuno Melo - será o cabeça de lista do CDS às eleições europeias que de realizam em 2019. O CDS antecipa-se assim aos outros partidos que ainda não anunciaram os seus candidatos. Nas eleições europeias de há quatro anos, recorde-se, o CDS concorreu em listas conjuntas com o PSD e Nuno Melo era o quarto nome.

Apesar do anúncio ainda não ter sido feito oficialmente, João Almeida, o porta-voz, reconheceu ao DN que Nuno Melo é um candidato "natural" ao Parlamento Europeu. "Se se perguntar a qualquer pessoa pelo nome de um eurodeputado o nome de Nuno Melo é o que vem logo à cabeça. Ele é o eurodeputado por natureza", sublinha.

Nuno Melo tem 52 anos, é advogado e natural de Vila Nova de Famalicão. Chegou a ser falado para presidente do CDS, quando Paulo Portas saiu, mas acabou por apoiar e se aliar a Assunção Cristas sendo agora o seu primeiro vice-presidente.