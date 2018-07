CDS quer comissão de peritos a avaliar eventuais adoções ilegais

Centristas defendem que uma comissão técnica independente para avaliar adoções da IURD deve apresentar um relatório com medidas

A Assembleia da República vai avaliar a constituição de uma comissão de avaliação técnica independente para o apuramento dos factos e análise dos procedimentos relacionados com o alegado processo de adoções ilegais na IURD, como propõe o CDS.

Por agora, os partidos ainda estão a estudar a proposta - só ontem o projeto de lei foi distribuído aos deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. O PSD aguarda a recolha de mais dados, o PS tem "bastantes reservas", o BE está contra e o PCP guarda-se para depois. O deputado do PAN apoia a iniciativa.

Tomando como exemplo a comissão técnica independente que analisou os fogos de junho e outubro do ano passado, os centristas apontam 120 dias para "proceder à avaliação de eventuais responsabilidades, ao apuramento dos factos e à análise dos procedimentos relacionados com o alegado processo de adoções ilegais na Igreja Universal do Reino de Deus (IURD)".

Apesar de a Procuradoria-Geral da República já ter aberto um inquérito-crime e de o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ter a correr uma ação de averiguação interna, o CDS entende que aquelas iniciativas "não esgotam" o problema suscitado pela reportagem da TVI, que revelou as eventuais adoções ilegais, e uma petição que entretanto deu entrada no Parlamento e aponta para o facto de permanecerem "algumas práticas" suscetíveis de constituírem "graves e preocupantes atropelos de direitos fundamentais".

Apesar de ainda ir apreciar a proposta centrista, o deputado socialista Filipe Neto Brandão apontou ao DN que tem "bastantes reservas", recordando o "princípio da separação de poderes". É ao Ministério Público que compete a "verificação da legalidade", justificou.

O BE é mais taxativo: está contra. Entendendo que "há alguma instrumentalização do caso", Sandra Cunha recordou que "a questão já está a ser investigada nas instâncias próprias, na justiça", e recusou que se desvalorize "o papel fiscalizador da Assembleia".

Fonte oficial do PSD explicou ao DN que a bancada ainda está a aguardar a recolha de dados para depois tomar posição, lembrando que há audições pedidas pela Assembleia da República, como por exemplo a da procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal (ver caixa).

O PCP disse que daqui a dias tomará posição e só o PAN, por agora, já decidiu apoiar a proposta do CDS, apesar de André Silva não ter assento na comissão.

Os centristas querem que a eventual comissão técnica que vier a ser constituída apresente "um relatório da sua atividade, o qual deve conter as conclusões do seu trabalho, bem como as recomendações que entenda pertinentes para prevenir situações futuras".

Os 11 peritos que vão integrar esta comissão - caso venha a ser aprovada no formato proposto pelo CDS - integrará sete especialistas designados pelo presidente da Assembleia da República, ouvidos os partidos com assento parlamentar, três indicados pelos reitores das universidades e um cooptado pelos demais que será o presidente.