Cavaleiros portugueses na Monumental de Madrid

Três cavaleiros portugueses vão atuar este sábado na mais importante praça de toiros do mundo, em Espanha. Rui Fernandes, João Moura Jr. e João Ribeiro Telles vão mostrar toda a classe na Monumental de Madrid, na primeira Corrida com cavaleiros da Feira de Santo Isidro. São os primeiros portugueses a atuar nesta edição da maior feira taurina do mundo, que todos os anos recebe mais de 700 mil espectadores, entre os dias 8 de maio e 10 de junho, em 34 dias seguidos de touradas. Mais tarde será a vez de Diego Ventura - a 20 maio e 9 de junho.

A corrida está marcada para as 19h00 e na arena estarão toiros da ganadaria Fermín Bohórquez, considerada uma das melhores e das preferidas entre as maiores figuras do toureio equestre.

Rui Fernandes, João Moura Jr. e João Ribeiro Telles vão alternar com os rejoneadores espanhóis Raúl Martín Burgos, Leonardo Hernández e Andrés Romero.