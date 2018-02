Pub

Ex-Presidente da República elogiou ainda Passos, Rio e António Costa. Sobre os seus mandatos diz que chega ao fim "sem frustrações especiais"

Cavaco Silva vê o país a "beneficiar" de condições externas "extraordinariamente" favoráveis. No entanto, receia "de que não se esteja a aproveitar o momento para corrigir alguns dos nossos desequilíbrios estruturais em ordem a preparar o futuro".

Em entrevista ao Expresso, o ex-Presidente da República fala dos problemas estruturais do país, da dívida externa, do programa de ajustamento, mas também falou da admiração que tem pelo presidente francês Emmanuel Macron. Cavaco revela ainda que tem três sonhos: "Educação de excelência generalizada no ensino público", "uma administração pública de grande qualidade e despartidarizada" e "uma comunicação social que estimule menos a inveja".

Dos políticos portugueses elogiou Rui Rio, Pedro Passos Coelho e António Costa. Sobre o primeiro-ministro refere que "tem sido de de uma cordialidade imensa". "Tivemos muitos diálogos aprofundados depois de ele ter sido eleito líder do PS e quando se colocou a possibilidade da coligação sui generis que temos neste momento em funções, foi sempre muito correto", acrescenta.

Sobre o novo líder do PSD, Rui Rio, espera que faça uma "oposição forte e indiscutível", algo que acredita que o país precisa. "Tenho dele a impressão de que é um homem honesto, educado, que é um fazedor, que tem um sentido de serviço público e que também é um pouco teimoso no seguimento do critério do interesse nacional."

Da atuação de Pedro Passos Coelho elogia a capacidade que este teve para levar até ao fim o programa de ajustamento. "Foi o governo presidido pelo doutor Passos Coelho que preencheu a condição suficiente para que tivéssemos uma saída limpa e o país regressasse aos mercados."