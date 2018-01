A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins

A coordenadora do BE sublinhou que não cabe ao partido "comentar os casos que a direita quer criar"

Catarina Martins recusou hoje comentar as declarações da ministra da Justiça sobre a renovação do mandato da procuradora-geral da República, por considerar o tema "um não assunto" trazido a debate porque o PSD está em campanha interna.

"Compreendo que os partidos levem para o debate o que querem e compreendo que o PSD, que está em campanha interna, eventualmente tenha dificuldades em falar do país e tenha decidido criar um caso", afirmou Catarina Martins aos jornalistas, no final de uma sessão em que falou sobre igualdade de género a alunos do 12.º ano da Escola Secundária Augusto César da Silva Ferreira, em Rio Maior (distrito de Santarém).

"Este é um não assunto em que se têm encontrado várias variações para não falar do mesmo não assunto", afirmou, sublinhando que não cabe ao Bloco de Esquerda "comentar os casos que a direita quer criar".

Catarina Martins foi a oradora num debate promovido pela Associação de Estudantes da Escola Secundária Augusto César da Silva Ferreira, no âmbito da temática do Parlamento Jovem para o presente ano letivo.

Aos alunos de três turmas do 12.º ano presentes no auditório da escola, a líder bloquista começou por dizer que a política "é um assunto de todos" e focou a sua intervenção na desigualdade de género que continua a existir no mercado de trabalho.