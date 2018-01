Pub

Os dois idosos foram encontrados caídos na lareira de casa, na tarde de quarta-feira

Uma idosa não resistiu aos ferimentos causados por um acidente numa lareira em Caravela, aldeia de Bragança, que também provocou queimaduras graves no marido, de acordo com as autoridades.

O casal, com mais de 80 anos, foi encontrado caído na lareira de casa, na tarde de quarta-feira.

A mulher que apresentava maiores ferimentos, segundo os bombeiros de Bragança que acorreram aos sinistrados, ainda foi transferida para um hospital do Porto, mas acabou por morrer.

O homem encontra-se no hospital de Bragança e, de acordo com informação da Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULS), clinicamente está classificado como "grande queimado com prognóstico muito reservado e está internado no serviço de medicina intensiva".

Em poucos meses, este é o segundo acidente em aldeias de Bragança, envolvendo idosos em quedas na lareira.

Em novembro, um homem de 76 anos acabou por morrer também na sequência de queimaduras graves, depois de ter caído na lareira em casa, na aldeia de Carragosa.