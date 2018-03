Carro a arder na faixa mais da direta na VCI foi extinto e a circulação reposta

A viatura que esta tarde se incendiou na VCI no Porto, junto à saída da A3, no sentido Arrábida/Freixo, tendo condicionado o trânsito na faixa mais à direita, foi extinto, tendo a circulação sido, entretanto, reposta.

Em declarações à Lusa pelas 18:20, fonte da PSP do Porto disse que o alerta de um carro a arder foi dado hoje pelas 18:05 e que no local estavam a polícia e os bombeiros, mas que ainda se desconhecia a existência de feridos.

"O trânsito está condicionado na faixa mais à direita, com algumas perturbações", disse a mesma fonte, referindo que "se desconhecem as causas do incidente.