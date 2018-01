Pub

O projeto de lei é esta quinta-feira discutido no Parlamento

Volta a ser hoje discutido na Assembleia da República se o Carnaval regressa como feriado nacional, depois de terem sido apresentados dois projetos de lei, pelo Partido Ecologista Os Verdes (PEV) e pelo partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN).

Em 2017, as propostas dos dois partidos foram rejeitadas com os votos contra do PS, PSD e CDS-PP, obtendo votos favoráveis das restantes bancadas.

De acordo com o jornal Público, PS, PSD E CDS vão manter a posição do ano passado, votando contra as alterações à Lei do Trabalho, uma vez que "insistem que a reorganização dos feriados resultou de um acordo obtido no seio da concertação social e, como tal, uma eventual alteração ao atual calendário de feriados deve passar por aquela sede".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Os três partidos não se opõem, no entanto, a que os municípios optem por dar tolerância de ponto aos seus funcionários.

Em 2017, o Governo retomou a prática interrompida nos governos do PSD e CDS e deu tolerância de ponto aos funcionários públicos, o que deverá voltar a acontecer.

Os deputados do PEV José Luís Ferreira e Heloísa Apolónia alegam no seu projeto de lei que o Carnaval "vive-se como uma festa anual e em muitas localidades assume mesmo muita importância" e ainda que "existe uma tradição consolidada de organização de festas neste período" e, que, por isso, o Carnaval "continua a ser entendido e interiorizado como um verdadeiro feriado obrigatório".

O PAN apresenta um diploma que refere a importância económica para autarquias e privados resultante das verbas obtidas nos festejos desta data.