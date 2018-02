Pub

As temperaturas vão andar num sobe e desce nos próximos dias

Uma pequena subida das temperaturas mínimas vai trazer um Carnaval menos frio, mas molhado, sobretudo nas regiões do Norte e Centro, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Amanhã [sábado] não se prevê precipitação e será o regresso de um dia pouco nublado, com mais nebulosidade para o final do dia nas regiões acima do sistema montanhoso Montejunto/Estrela e haverá uma pequena descida da temperatura mínima, na ordem dos 2 a 3 graus", disse à agência Lusa Maria João Frada, do IPMA.

A meteorologista explicou ainda que, no domingo, a chuva vai regressar, sobretudo no Norte e Centro, com a probabilidade a variar entre os 60% e os 80%.

No Sul, a probabilidade de chuva no domingo é inferior a 30%.

"Já na segunda-feira podem ocorrer aguaceiros fracos, mas a probabilidade é inferior a 40%, e na terça-feira é provável que venha um novo sistema frontal que dê precipitação às regiões Norte e Centro", acrescentou.

No sul a probabilidade de chuva é inferior a 40%.

Quanto às temperaturas, hoje já houve uma pequena subida das mínimas, no sábado haverá uma descida, mas apenas de 2 a 3 graus, e as mínimas recuperam no domingo, para depois poderem voltar a descer na segunda e terça-feira.

"Não se prevê que nos próximos dias, incluindo até terça-feira de Carnaval, as temperaturas mínimas baixem tanto como nos dias anteriores. Não é provável a emissão de avisos de tempo frio, que permanecem ainda hoje em vigor para Évora e Beja, mas a cessar", explicou Maria João Frada.

A meteorologista do IPMA acrescentou que "nos próximos dias, apesar de as temperaturas no interior, em particular no Nordeste Transmontano e Beira Alta, poderem ser negativas, a variar entre 0 e -3 graus, no restante território vão variar entre os 3 e os 6 graus positivos".