Associação de Business Angels elegeu esta noite o comissário europeu para a Ciência e Inovação como a figura do ano pelo seu trabalho no apoio ao empreendedorismo

Um orgulho partilhado com empreendedores e investidores. Foi assim que o comissário europeu Carlos Moedas viu chegar-lhe às mãos, esta noite, o prémio da Associação Portuguesa de Business Angels, que o distinguiu como Personalidade do Ano em reconhecimento do importante trabalho desenvolvido para incentivar os projetos mais relevantes.

Com sala cheia no Museu da Eletricidade - onde estiveram reunidos os principais investidores portugueses do ecossistema empreendedor, mas também a secretária de Estado da Indústria, Ana Lehmann, e o presidente da Associação de Business Angels, João Trigo da Roza -, o político português que tem desenvolvido importantes iniciativas nesta área junto de Bruxelas, com o objetivo de facilitar o caminho do empreendedorismo e incentivar as boas ideias a tornar-se realidade, foi o protagonista da noite.

"É um gosto enorme receber esta distinção, que partilho com os empreendedores e investidores aqui presentes", afirmou. "Agradeço este reconhecimento do trabalho que tenho vindo a fazer como comissário europeu, para criar melhores condições para o ecossistema da inovação, em termos de regulação e em termos de investimento", reagiu ainda Carlos Moedas. E deixou uma promessa a todos os presentes: continuar a trabalhar no sentido de criar "uma economia mais robusta, mais inovadora e mais recetiva às ideias brilhantes. Este é um estímulo para continuar a trabalhar com este objetivo".

Escolha unânime

Escolhido por nomeação direta, o vencedor do prémio para a Personalidade do Ano é escolhido por um júri convidado do Spring Investment Dinner, composto por João Trigo da Roza, José Lopes e Lurdes Gramaxo, da Associação Portuguesa de Business Angels, Jorge Portugal (que lidera a COTEC), Marco Fernandes (CEO da PME Investimentos) e Paulo Fernando Ribeiro (PWC), após indicação em shortlist pelos associados da Associação. A distinção pretende premiar investidores, aceleradores, académicos ou qualquer outra personalidade que se tenha distinguido e sido muito ativa no apoio e desenvolvimento do ecossistema empreendedor em Portugal durante o ano de 2017.

Neste ano, por unanimidade, o júri quis destacar duas personalidades que se revelaram ímpares na promoção do empreendedorismo: Carlos Melo Brito, pró-reitor da Universidade do Porto - pela atividade focada no impacto a nível nacional - e o comissário europeu Carlos Moedas, pelo trabalho desenvolvido a nível internacional.