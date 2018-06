Pub

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem analisou recursos do ex-apresentador, do médico Ferreira Diniz, do embaixador Jorge Ritto, e do ex-provedor-adjunto da Casa Pia, Manuel Abrantes em que alegavam não ter tido um julgamento justo.

Os juízes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem consideraram que Carlos Cruz, Ferreira Diniz, Jorge Ritto e Manuel Abrantes tiveram um julgamento justo, negando assim o pedido de condenação ao Estado português. A única pretensão aceite foi a apresentada pelo antigo apresentador que considerava ter sido prejudicado em sede de recurso da condenação por abuso sexual de menores ao lhe ter sido negada a apresentação de novas provas. Neste ponto, quatro juízes - dos sete que analisaram o processo - deram-lhe razão.

Também foram analisadas queixas de outros condenados no processo: o médico Ferreira Diniz, o embaixador Jorge Ritto e o ex-provedor-adjunto da Casa Pia, Manuel Abrantes, tendo todas sido negadas pois o tribunal considerou que tiveram um julgamento justo.

