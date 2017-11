Carlos Carreiras mandatário de Santana Lopes

Carlos Carreiras, ex-coordenador autárquico do PSD

O ex-coordenador autárquico social-democrata é o mandatário distrital por Lisboa da candidatura Pedro Santana Lopes à liderança do PSD.

O presidente da Comissão de Honra em Lisboa do candidato é Jorge Bacelar Gouveia, constitucionalista e antigo deputado do PSD. Santana Lopes tem ainda o apoio do presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias, que lidera a comissão de honra por aquela cidade, onde Jorge Nunes, ex-presidente da autarquia, é o mandatário distrital.

Pedro Santana Lopes deverá apresentar a sua comissão de honra na próxima semana.