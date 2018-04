Pub

Cardeal patriarca diz que fiéis têm o dever de procurar Deus e repercutir os seus ensinamentos

O cardeal patriarca de Lisboa considerou, na sua homilia pascal celebrada hoje na Sé de Lisboa, que os cristãos têm o dever de procurar o ressuscitado e a missão de repercutir os ensinamentos de Deus

"O cristão é aquele que anseia encontrar o ressuscitado em cada momento da sua vida", disse Manuel Clemente na homilia que celebrou hoje.

Os fiéis, acrescentou, "têm a tarefa de o procurar e a missão de repercutir no pequeno mundo, na vida de cada um, os seus ensinamentos".

Antes, já Manuel Clemente tinha dito que os fiéis devem "correr espiritualmente ao sepulcro", lembrando o evangelho, no qual se lê que "no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro (...) Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro".

O cardeal patriarca de Lisboa disse que o que define os crentes "é a urgência em ver a presença do ressuscitado" e serem "encontrados por Ele".

O túmulo vago, concluiu, "é o sinal da presença total" de Deus.

