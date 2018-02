Lisboa, 03/07/2017 - Clinica de risco do cancro familar do IPO. Equipa de investigação em cancro familiar do IPO de Lisboa (Natacha Cardoso/ Global Imagens )

O cancro do pulmão foi o que mais mortes provocou

O número de mortes por cancro em 2016 foi de 27 900, uma subida de três por cento do que no ano anterior, revelou à agência Lusa o diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas.

Segundo Nuno Miranda, o cancro do pulmão foi o que mais mortes provocou, seguindo-se o carcinoma do cólon e reto, o da mama e o da próstata.

Os dados de 2016 são os mais recentes sobre esta doença e vão ser agora analisados, adiantou o oncologista.