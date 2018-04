Pub

O jovem, de 23 anos, foi atropelado pelo veículo de mercadorias e faleceu ainda no local

Um veículo ligeiro de mercadorias atropelou mortalmente hoje de manhã um jovem na Estrada Nacional (EN) 3, em Casal do Ouro, Azambuja, disseram à Lusa fontes da GNR e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

O jovem, de 23 anos, foi atropelado pelo veículo de mercadorias e faleceu ainda no local, disseram à agência Lusa fonte do CDOS de Lisboa e o comandante do Destacamento de Trânsito do Carregado, Luís Canhoto.

O condutor foi transportado em estado de pânico e ansiedade para a urgência do Hospital de Vila Franca de Xira.

O acidente deu-se às 08:35.

As causas do acidente estão a ser investigadas pela GNR.

No local, estiveram meios dos bombeiros de Azambuja, da GNR e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Vila Franca de Xira, num total de oito operacionais e quatro veículos.