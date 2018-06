Pub

A Câmara Municipal de Lisboa vai investir 5,3 milhões de euros na construção de seis novas creches na cidade, com "cerca de 380 vagas", disse à agência Lusa o vereador da Educação, Ricardo Robles.

As três propostas, apresentadas pelo vereador bloquista, foram aprovadas por unanimidade em reunião pública camarária, na quarta-feira, e o investimento total vai ser de 5.374.957,41 euros.

Do orçamento total, 1.231.323,71 euros vão ser usados para construir uma creche no antigo Convento do Desagravo, no Campo de Santa Clara (freguesia de São Vicente) e 1.043.633,70 euros vão ser canalizados na empreitada da creche municipal de Olivais.

Os restantes 3.100.000 vão ser investidos para construir outras quatro creches.

O vereador da Educação, Ricardo Robles (BE - que tem um acordo de governação da cidade com o PS, estabelecido depois das últimas autárquicas) disse à Lusa que das quatro creches, "uma é na Ilha dos Amores, na freguesia do Parque das Nações, duas são no Beato e uma é em São Domingos de Benfica, na estrada da Luz".

"No total chegarão quase às 400 vagas, são cerca de 380 vagas", adiantou, elencando que "não são todas as vagas necessárias, naturalmente, mas é um primeiro passo para esta resposta que é absolutamente necessária na cidade".

Ricardo Robles disse ainda que foi "identificada uma necessidade enorme de resposta a equipamentos de creche na cidade de Lisboa" e que o défice "tem de ser rapidamente combatido".

Questionado sobre se o BE vai apresentar mais propostas à autarquia para a construção de creches durante este ano, o vereador, que também tem o pelouro dos Direitos Sociais, disse que "o levantamento sobre as zonas da cidade mais carenciadas está praticamente concluído" e que a Câmara vai dar resposta a essa escassez de creches, "seja em lotes de terreno, seja em imóveis existentes".