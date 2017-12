Fogo de artifício na entrada em 2017 no Terreiro do Paço

Pub

CDS critica gastos com passagem de ano no Terreiro do Paço.

A Câmara de Lisboa vai oferecer aos foliões que vão estar na Praça do Comércio na noite de passagem de ano 30 mil cartolas de plático, brilhantes, vermelhas e pretas. A compra deste acessório terá custado à autarquia 57 mil euros, avança o jornal i.

A compra foi feita através da Egeac, a empresa municipal que gere os equipamentos de animação cultural na cidade e que está a organizar os festejos de passagem de ano. De acordo com o i, o preço das cartolas "representa uma parte significativa dos 650 mil euros" que o presidente da câmara, Fernandio Medina, conta gastar com o réveillon. O espetáculo pirotécnico, por exemplo, custará 74 mil euros (mais IVA) e a contratação da fadista Ana Moura, no dia 29 de dezembro, fica por 23 mil euros (mais IVA).

Citado pelo mesmo jornal, João Gonçalves Pereira, vereador do CDS-PP na câmara de Lisboa, considera estes gastos "imorais", "principalmente quando se diz que não há dinheiro para bairros sociais, creches ou programas de apoios a idosos".