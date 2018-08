Calor a partir de quinta-feira

A chuva e o frio ainda vão manter-se até esta quarta-feira, mas a partir de quinta-feira o tempo muda.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o calor regressa a todo território continental, com os termómetros a ultrapassar os 20 graus.

No fim de semana, o calor mantém-se, com Lisboa e Faro a atingirem a temperatura máxima de 24 graus. Prevê-se para sábado e domingo céu limpo ou pouco nublado neste dois distritos.

No Porto, as temperaturas devem chegar aos 23 graus e em Coimbra a previsão aponta para uma temperatura máxima de 25 graus.