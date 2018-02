Pub

A segunda mão da meia-final da Taça de Portugal de futebol entre Caldas e Desportivo das Aves realiza-se no Campo da Mata, divulgou hoje o clube das Caldas da Rainha, anunciando um investimento de 35 mil euros.

"O clube está a reunir todos os pressupostos para cumprir as condições exigidas pela Federação (Portuguesa de Futebol) e podemos anunciar que o jogo da segunda mão se realizará no Campo da Mata", afirmou hoje o presidente do Caldas Sport Clube, Jorge Reis.

O jogo, previsto para o dia 18 de abril, "é considerado de alto risco", pelo que a FPF estabeleceu um conjunto de condições prévias, entre as quais, divulgou Jorge Reis, "a preparação do relvado, que está a ser feita por uma empresa contratada para o efeito".

A medida obriga à paragem do campo durante três semanas, durante as quais a equipa não treinará nem jogará no Campo da Mata, mas sim no Campo Municipal da Quinta da Boneca, cedido pela autarquia.

A par, serão melhorados os acessos ao campo, onde "a iluminação será reformulada e será feita a marcação de lugares nas bancadas", prevendo-se uma lotação de "cerca de 6.500 lugares", estimou o presidente, lembrando que cerca de mil lugares ficarão destinados a adeptos do Desportivo das Aves.

O Caldas terá ainda que efetuar um plano de segurança a ser aprovado pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude e para o qual a Câmara das Caldas da Rainha disponibilizou já "a colaboração de técnicos", divulgou o vereador do desporto, Pedro Raposo, numa conferência de imprensa conjunta realizada hoje.

A autarquia fará ainda "uma avaliação técnica das árvores de maior porte" na Mata, onde o estádio se localiza, para acautelar "a segurança dos milhares de adeptos" esperados para assistir ao jogo.

As intervenções no Campo da Mata "terão um custo total de cerca de 35 mil euros", divulgou na conferência o presidente da Câmara da Caldas da Rainha, Fernando Tinta Ferreira, assumindo "o apoio da autarquia na comparticipação dos custos para garantir que o clube não tenha prejuízos".

A confirmação de que todas as medidas exigidas estão cumpridas e de que o jogo será realizado no Campo da Mata deverá ser formalizada após "uma vistoria da FDP", a realizar "uma ou duas semanas antes da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal.

A primeira mão das meias-finais disputa-se a 28 de fevereiro, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, enquanto a segunda mão, nas Caldas da Rainha, está prevista para 18 de abril.