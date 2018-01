Pub

A caixa Multibanco encontrava-se no edifício da União de freguesias e dos Correios de Portugal de Vilar e Mosteiró

Uma caixa Multibanco foi assaltada hoje de madrugada por explosão no edifício da União de freguesias de Vilar e Mosteiró, Vila do Conde, estando o caso a ser investigado pela Polícia Judiciária, anunciou fonte da GNR.

Segundo fonte das Relações Públicas do Comando Territorial do Porto da GNR, o alerta do "furto de uma máquina ATM por explosão foi dado às 04:28".

A caixa Multibanco encontrava-se no edifício da união de freguesias e dos Correios de Portugal, em Vila do Conde, distrito do Porto, disse.

Face ao modo de operação do assalto, o caso foi encaminhado para a Polícia Judiciária, tendo a GNR tratado de "reservar o local para eventual recolha de indícios".