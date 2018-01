Pub

Autoridades acreditam que pode ser um homem, de cerca de 40 anos, que está desaparecido há vários dias

Um cadáver, que as autoridades acreditam ser de um homem, foi esta terça-feira encontrado a boiar no Rio Sizandro, junto ao Jardim do Choupal, na cidade de Torres Vedras, distrito de Lisboa, disseram fontes dos bombeiros e da PSP.

Pelas 14:20, as autoridades receberam o alerta de um corpo, que aparenta ser de um homem, na casa dos 40 anos, junto à ponte São Miguel, já com alguns sinais de decomposição, pelo que já deveria estar dentro de água há alguns dias, afirmou à agência Lusa o comandante dos bombeiros de Torres Vedras.

Fonte da PSP explicou que os sinais de decomposição e o facto de o corpo estar sujo de lama impede as autoridades de perceber eventuais sinais de crime, motivo pelo qual a investigação foi entregue à Polícia Judiciária.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Os bombeiros retiraram o corpo de dentro de água e vão transportá-lo para o Instituto de Medicina Legal de Torres Vedras, onde vai ser feita a autópsia, que vai determinar a causa da morte.

Fonte da PSP disse à Lusa que o corpo poderá ser o de um homem, de cerca de 40 anos, que estava desaparecido há vários dias.

O rio tem um caudal de cerca de um metro de altura, segundo as mesmas fontes.