O animal já não possuía brinco de identificação.

O cadáver de uma vaca foi hoje recolhido da Praia da Gamboa, em Peniche, depois de um cidadão ter alertado na sexta-feira à tarde as autoridades para a presença do corpo no areal, informou a Capitania do Porto.

O capitão do Porto de Peniche, Serrano Augusto, disse à Lusa que o alerta foi recebido pela Polícia Marítima pelas 15:30 de sexta-feira.

Os serviços da autarquia a removeram o animal e a enviaram-no para aterro ao fim de quase 17 horas, pelas 08:00 de hoje.

As circunstâncias em que o cadáver da vaca apareceu na praia são desconhecidas, uma vez que o animal, em estado de decomposição, já não possuía brinco de identificação.

