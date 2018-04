Pub

O governo anunciou um aumento "significativo" na "remuneração" dos bombeiros: de 1,8 euros/hora, passa a dois euros

O ministro da Administração Interna baralhou, em declarações públicas este domingo, as datas de conclusão do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF), afirmando que este ano iria ser aprovado "mais cedo do que nunca". Na verdade, recuando até ao início da década, 2010, só em 2011, no governo de José Sócrates, e em 2017, já com o atual executivo, o DECIF foi apresentado em abril, nos dias 18 e 12, respetivamente. Em todos os outros anos, segundo as notícias da época disponíveis online, este plano operacional foi conhecido em março, incluindo em 2016, também com o atual governo liderado por António Costa.

Questionado pelos jornalistas sobre o atraso na apresentação desde plano - que define meios materiais, recursos humanos e a articulação entre as forças no terreno para o combate aos fogos - que tem sido alvo de críticas dos bombeiros e de especialistas, Eduardo Cabrita refutou. "Vai ser aprovada mais cedo do do que nunca", frisou, repetindo a frase mais uma vez.

O ministro anunciou também alguns números de militares de GNR que estarão envolvidos este ano, que eram desconhecidos. O sistema de prevenção e de combate aos incêndios rurais da GNR vai contar com 1882 militares no Grupo de Intervenção Proteção e Socorro (GIPS) e 1052 militares e civis no Serviço da Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA). No total, quase três mil militares. Até aqui, o governo falava num reforço de 600 guardas, que concluem a formação em maio, para o GIPS, que totalizariam 1200 militares. Segundo a agência Lusa, Cabrita afirmou, porém, que os 408 militares da GNR que vão reforçar os GIPS iniciaram na semana passada o curso no Centro de Formação da Figueira da Foz, tendo 16 militares já terminado o curso de GIPS para graduados. Para o SEPNA o reforço conhecido era de mais 100 militares.

Eduardo Cabrita salientou que estava aprovada a "diretiva financeira que determina um significativo crescimento, superior a 10%, da remuneração dos bombeiros" quando integrados no dispositivo de combate aos incêndios florestais.

"O ministro nem devia falar nisso. Logo à partida porque os bombeiros voluntários nem sequer têm remuneração. Estamos a falar de uma compensação pela disponibilidade", afirma Jaime Marta Soares, o presidente da Liga de Bombeiros Portugueses (LPB), que integra as associações de voluntários de todo o país. Marta Soares, ex-deputado e autarca social-democrata, explica o "significativo" aumento da "compensação": "Os bombeiros recebiam 45 euros por 24 horas de trabalho e passam a receber 50. Ou seja, passam de 1,8 euros à hora, para dois euros à hora. Se fosse pelo dinheiro ninguém lá estava".

O presidente da Liga dos Bombeiros confirma que participou na preparação do DECIF para este ano e que "de uma forma geral" está de acordo. Contudo, assinala, "os bombeiros voluntários continuam sem a devida valorização. Tem havido milhões em equipamentos e reforços para todos, menos para os bombeiros".